Terremoto oggi in Sicilia | scossa di magnitudo 3 1 sull’Etna

(Di mercoledì 28 giugno 2023) (Adnkronos) – Unadidi3.1 è stata registrata nella notte in, intorno 00.12 nell’area di Zafferana Etnea,. Laè stata avvertita dalla popolazione di diversi paesi prossimi al vulcano. L’ipocentro è stato localizzato dall’Ingv di Catania a 1,6 chilometri a nord di Zafferana Etnea a una profondità di 2,8 chilometri. Dopo lasi è verificato uno sciame sismico. Non risultano segnalazioni di danni a cose o persone. L'articolo proviene da Italia Sera.

Etna, lo sciame sismico Alla scossa ha fatto seguito uno sciame sismico di almeno altri 14 terremoti di magnitudo compresi tra 1.0 e 1.7, con ipocentro nella stessa zona, tra Zafferana ... Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata nella notte in Sicilia, intorno 00.12 nell'area di Zafferana Etnea, sull'Etna. La scossa è stata avvertita dalla popolazione di diversi paesi prossimi al ...

Una scossa di terremoto è stata avvertita questa mattina dalla popolazione di Zafferana Etnea (Catania). Il paese è distante solo un chilometro ...