Terremoto oggi a Siena di 3 7 avvertito a Firenze e Arezzo | epicentro a Poggibonsi | verifiche su danni

Pochi minuti fa, 28 giugno, alle 12.19 in Toscana, nei pressi di Firenze , è stato registrato uncon scossa di magnitudo 3.7 nel senese, epicentro a Poggibonsi secondo i rilievi Ingv, come riporta ...Incredibile coincidenza, la scossa è arrivata pochi minuti dopo il test del sistema di allerta che ha recapitato un messaggio di emergenza sui telefoni in Toscana'Avvertita, martedì 28 giugno, anche nel territorio comunale una scossa di. Per precauzione e per evitare qualsiasi criticità, il Comune di Siena ha immediatamente disposto la chiusura dei musei ...

Terremoto oggi in Toscana, scossa di magnitudo 3.7 nel senese Adnkronos

(ANSA) - FIRENZE, 28 GIU - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata avvertita i provincia di Siena. L'epicentro, secondo i dati dell'Ingv, è stato registrato 4 chilometri a nord est di ...Una forte scossa di terremoto è stata distintamente avvertita dalla popolazione nella provincia di Siena e in tutta la Toscana. Secondo i rilievi Ingv, il sisma ha avuto epicentro a Poggibonsi, a sud ...