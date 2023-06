Terremoto in Italia | panico e gente in strada | la zona colpita

(Di mercoledì 28 giugno 2023) La terra torna a tremare in. Questa notte c’è stato un nuovotra i residenti che si sono riversati in. La scossa di magnitudo 3.1 è stata avvertita indistintamente. La speranza è che se si sia trattato di un fenomeno isolato e che non ci siano nuove scosse nel corso della giornata. (Continua…) Leggi anche: Fortissimodi magnitudo 6.2: laLeggi anche: Scosse dinella mattinata di oggi: laininUndi magnitudo 3.1 è stato segnalato nella notte in. L’evento ...

La scossa diavvenuta nella notte tra il 27 e il 28 giugno è stata nettamente avvertita ... Come accaduto lo scorso 23 aprile nel Regno Unito, anche inprende il via, intanto, la ...Undi magnitudo 3.1 è stato registrato la notte scorsa, alle 00.12 , sull'Etna.magnitudo 3.1 sull'Etna, gente in strada a Catania La scossa è stata avvertita dalla popolazione. A Catania in molti sono scesi in strada. Non risultano danni a cose o persone. Nettamente ...Etna, lo sciame sismico Alla scossa ha fatto seguito uno sciame sismico di almeno altri 14 terremoti di magnitudo compresi tra 1.0 e 1.7, con ipocentro nella stessa zona, tra Zafferana ...

L'Italia continua a tremare e, questa volta, lo fa in Sicilia. A tremare sono le zone alle pendici dell'Etna. Uno sciame sismico è stato registrato, la notte scorsa, con scosse di diversa entità e for ...Dopo la prima scossa c'è stato una sciame sismico con altre scosse, almeno 14.