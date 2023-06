Terremoto | forte scossa a Poggibonsi Avvertita anche a Firenze e Arezzo

- - > Leggi Anchea Siena: gente in strada, la scossa piùdi magnitudo 3.5 - Giovedì scuole chiuse in città Leggi Anche Siena, nuova scossa di: magnitudo 2.5 avvertita dalla ...L'epicentro del sisma a 4 km da Poggibonsi, in provincia di Siena. Lascossa è stata avvertita anche nella zona di ...Lascossa si è avvertita in tutto il territorio della provincia di Siena. La coincidenza casuale clamorosa è che ilè avvenuto tra l'altro 19 minuti dopo il messaggio IT Alert ...

Terremoto, scossa tra Firenze e Siena: 3.7. Epicentro a Poggibonsi LA NAZIONE

Incredibile coincidenza, la scossa è arrivata pochi minuti dopo il test del sistema di allerta che ha recapitato un messaggio di emergenza sui telefoni in Toscana ...Terremoto, una forte scossa di magnitudo 3.7 è stata avvertita i provincia di Siena. L'epicentro, secondo i dati dell'Ingv, è stato registrato alle ore 12.19 a 4 chilometri a nord est di Poggibonsi, ...