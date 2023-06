Terremoto a Siena | scossa di magnitudo 3 7 | danni al Battistero del Duomo Chiuse alcune vie del centro e le sedi dell’università

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Unadidi3.7 ha colpitoed è stata avvertita distintamente anche a Firenze. L’epi, secondo i dati dell’Ingv, è stato registrato 4 chilometri a nord est di Poggibonsi, ad una profondità di 10 chilometri. Il sisma ha provocato il distacco di alcuni intonaci deldeldie in via precauzionale l’amministrazione comunale ha chiuso alle auto e ai pedonivie delstorico. Gli accertamenti per stabilire eventualianche all’interno del, che nel frattempo è stato evacuato, cominceranno a breve. Anche il complesso museale Santa Maria della Scala è stato evacuato, in via precauzionale: erano circa 30 i ...