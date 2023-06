Terremoto a Siena | scossa di magnitudo 3 7 avvertita in tutta la Toscana

Cinque i comuni nel raggio di dieci chilometri dall'epicentro divisi tra provincia die Firenze, e latri otto sonno nel raggio di venti chilometri. La scossa diperò è stata ...Clamoroso subito dopo il messaggio di test di allarme pubblico:di magnitudo 3.7 registrato con epicentro a Poggibonsi. Scossa avvertita trae FirenzeIncredibile coincidenza, la scossa è arrivata pochi minuti dopo il test del sistema di allerta che ha recapitato un messaggio di emergenza sui telefoni in Toscana

Terremoto dopo il messaggio di IT Alert, incredibile coincidenza in Toscana LA NAZIONE

Terremoto , scossa di 3.7 poco fa in Toscana: l'epicentro, da una primissima ricostruzione sarebbe vicino alla città di Siena, a Poggibonsi. La scossa di terremoto è stata avvertita in modo chiaro ...Una forte scossa di terremoto è stata distintamente avvertita dalla popolazione nella provincia di Siena e in tutta la Toscana. Secondo i rilievi Ingv, il sisma ha avuto epicentro a Poggibonsi, a sud ...