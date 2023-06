Terremoto a Siena nel giorno del test alert in Toscana

Una scossa didi magnitudo 3.7 è stata registrata oggi nel senes, con epicentro tra POggibonsi e Valdelsa. tweet_.png Chiusi per precauzione i musei die l'Università. Evacuata anche la Torre del Mangia, alcuni stucchi sono caduti a terra all'interno del Battistero del Duomo. Ma al momento ...14.25,cadono intonaci Duomo Alcuni intonaci del Battistero del Duomo disono caduti a seguito di una scossa didi magnituto 3,7. Accertamenti per stabilire eventuali danni ...oggi in Toscana. La scossa, di magnitudo 3.7, si è verificata alle 12.19 a 4 km da Poggibonsi () e a una profondità di 10 km. La scossa è stata avvertita anche a Firenze, nel ...

Terremoto, scossa tra Firenze e Siena: 3.7. Epicentro a Poggibonsi LA NAZIONE

Era stata stimata una magnitudo di 4.2 «Sono in contatto con la nostra sala operativa regionale per verificare la situazione a seguito del terremoto». A Siena molta gente è scesa in strada. (Corriere ...Attivato in Toscana il test del sistema It-Alert per l’allerta delle emergenze, arrivato dopo il terremoto di oggi, anche se era già in programma. (LaPresse) La notizia riportata su altre testate Si ...