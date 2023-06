Terra Amara | anticipazioni puntata di oggi | 28 giugno 2023

Anticipazioni: gesto estremo della protagonista In un momento di rabbia Yilmaz dice di volersi riprendere Adnan portandolo via dalla villa, soprattutto dopo che l'ex fidanzata gli ...Successivo Fiction & Soap Un posto al sole anticipazioni 28 giugno 2023 Martina Pedretti - 27 Giugno 2023anticipazioni mercoledì 28 giugno 2023 Niccolo Maggesi - 27 Giugno 2023 Sei ...Nuovo appuntamento oggi martedì 27 giugno 2023 con la soap turca. Nella puntata odierna Zuleyha racconta a Hunkar che Behice ha provato a ucciderla. Behice consegna a Mujgan una finta lettera in cui Zuleyha confessa a Yilmaz che Adnan è suo figlio. Ecco ...

Terra amara su Canale 5: le anticipazioni delle puntate dal 25 al 30 giugno La Gazzetta dello Sport

Terra Amara è vicina allo stop in Tv. La soap opera turca non verrà più mandata in onda su Canale 5: ecco per quanti mesi verrà sospesa. Mediaset ha deciso un cambio di… Leggi ...Dopo il finale del 27 giugno, Terra Amara 3 stagione debutta in Italia in piena estate. Prosegue l’avventura tormentata di Yilmaz e Zuleyha nell’amatissima soap turca che ha debuttato un anno fa su ...