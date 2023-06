Tentato furto in un bar | arrestato un 24enne colombiano

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Cronaca di Roma – Un cittadinodi 24 anni è statodalla Polizia di Stato per averdi rubare in un bar in Piazza Barberini, a Roma. Il fatto è avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 giugno, intorno all’una. Il ladro ha cercato di infrangere la vetrina del locale, ma ha scatenato l’allarme collegato a una centrale operativa di vigilanza privata. La segnalazione è arrivata subito alle Volanti, che sono intervenute sul posto in pochi minuti. Vedendo le sirene, il malvivente ha abbandonato il colpo e si è dato alla fuga a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato dagli agenti dopo un breve inseguimento. Ilè stato portato in Commissariato, dove è emerso che era già ricercato per un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, dovendo scontare una pena residua di 2 anni e 2 mesi per altri ...