Tensioni Internazionali | Autorizzato Rogo del Corano in Svezia

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 28 giugno 2023): autorizzazione aldelinsuscita dibattito sulla libertà d’espressione e relazioni diplomatiche La polizia svedese ha concesso l’autorizzazione per ildelfuori dalla moschea di Stoccolma, in risposta alla richiesta di un cittadino svedese. Questa decisione arriva in un momento delicato per la, che è in procinto di entrare nella NATO ma è bloccata dalla Turchia. Come riporta anche Tg La7, ilè programmato per il pomeriggio di oggi (mercoledì 28 giugno). La moschea è già circondata da auto della polizia. Mentre i politici svedesi hanno criticato il gesto, ma hanno anche difeso strenuamente il diritto alla libertà d’espressione. L’autorizzazione è stata ...