Tennis | Wimbledon Arnaldi | Gigante e Bellucci a turno di qualificazione

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Semaforo rosso, invece, per gli altri azzurri Nardi e Zeppieri LONDRA (INGHILTERRA) - Matteo, Matteoe Mattiasono approdati aldecisivo delle qualificazioni di, terzo Slam del 2023, che si stanno disputando sui campi in erba di Roehampton, a Londra. Nel tabe

Sinner è stato colui che lo scorso anno ha eliminato proprio aAlcaraz e raggiunse così i quarti di finale. Jannik si arrese solo contro Novak Djokovic e dopo una grandissima battaglia che ...... n.125 ATP e 23esima testa di serie, che ha ceduto per 6 - 7(4) 6 - 3 6 - 3 al francese Lucas Pouille, n.386 del ranking, tornato a giocare dopo un periodo piuttosto complicato ma che aha ...Tra sé e il main draw dic'è solo il francese Harold Mayot : il numero 180 dell'ATP Ranking ha avuto la meglio di James Duckworth , settima forza del seeding, grazie ad un 6 - 4 6 - 4 ...

Wimbledon – Qualificazioni Italiani: I risultati dei giocatori italiani impegnati nel Day 3. In campo Bellucci e Stefanini (Live) LiveTennis.it

In cima a quelli preferiti c’è il tennis: «In passato ho preso qualche lezione e ora la mia tecnica è buona e mi diverto — ha svelato in qualche vecchia intervista — quando c’è Wimbledon, cerco di ...Semaforo rosso, invece, per gli altri azzurri Nardi e Zeppieri LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Matteo Arnaldi, Matteo Gigante e Mattia ...