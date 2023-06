Tennis | Torneo Bad Homburg Prima volta di Bronzetti ai quarti sull' erba

(Di mercoledì 28 giugno 2023) La romagnola sfata anche l'ultimo tabù battendo in rimonta l'egiziana Sherif ROMA - Tra le migliori otto in unper lain carriera. Sfata anche l'ultimo tabù Lucia ...

La romagnola sfata anche l'ultimo tabù battendo in rimonta l'egiziana Sherif ROMA - Tra le migliori otto in unsull'erba per la prima volta in carriera. Sfata anche l'ultimo tabù Lucia Bronzetti, che ha staccato il pass per i quarti di finale del "Bad Homburg Open" (WTA 250 - montepremi 259. 303 dollari)...Si terrà dal 1 al 8 luglio ilInternazionale diUnder 14 Combined maschile e femminile dello Sporting Club, Memorial Angelo Rossini " Trofeo BPER Banca, inserito nel CircuitoEurope Junior Tour. Al via ci ...... Lorenzo Musetti (semifinalista), Holger Rune, per citare tre giocatori ormai stabilmente nella elite mondiale del. Ecco perché si guarda sempre con occhi particolari a questo, ...

Lucia Bronzetti raggiunge i quarti di finale per la prima volta in un torneo sull'erba. Affronterà Varvara Gracheva ...