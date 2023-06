Tennis | Jannik Sinner è il protagonista di uno spot di Gucci | “Sono sempre stato definito un robot…”

(Di mercoledì 28 giugno 2023) La Next Gen èpiù una realtà nel massimo circuito internazionale del. Carlos Alcaraz ha iniziato questa settimana da n.1 del mondo, capace di vincere dopo un adattamento molto rapido il torneo del Queen’s, sull’erba di Londra. Lo spagnolo si sta preparando per prendersi una rivincita nei confronti di Novak Djokovic, che l’ha sconfitto nella semifinale di Parigi. Alcaraz, per questo, èpiù una realtà anche per gli sponsor e non è un caso che il volto dello spagnolo sia associato a un brand importante come Louis Vouitton. Tuttavia, Carlitos non è l’unico della nouvelle vaguetica a essere particolarmente apprezzato. Il riferimento è a. L’altoatesino, attualmente n.8 del mondo, sta vivendo un momento un po’ complesso: dopo una primavera eccellente, ...

Nel 2022,Sinner ha scelto di non disputare alcun torneo nella prima settimana al ritorno sulla terra rossa. Era, tuttavia, presente nel tabellone principale del torneo '250' di Umago, come ...Sinner non è nelle entry list dei tornei di Umago e Amburgo , entrambi su terra rossa, in programma dal 24 al 30 luglio. Il primo è un un Atp 250 e il campione in carica è proprio il tennista ...Sinner ha dei colpi molti efficaci, la sua palla fa male su erba e i quarti di finale dello scorso anno a Wimbledon l'hanno dimostrato. Deve solo trovare continuità fisica' , ha detto l'ex ...

Tennis, Jannik Sinner spazza via i dubbi: "Sarò in forma e pronto per Wimbledon" RaiNews

Il tennista azzurro non andrà in Croazia e salterà le due settimane su terra rossa, per approdare direttamente negli USA ...Indicazioni arrivano dalle entry-list dei vari tornei nel calendario ATP. Come è noto, dopo Wimbledon, ci saranno una serie di eventi sulla terra rossa che suscitano l'attenzione dei giocatori più for ...