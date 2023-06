Tennis | Holger Rune | “Io e Alcaraz siamo diversi | ma abbiamo lo stesso obiettivo”

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Non ci sono dubbi chesia uno dei personaggi più interessanti e chiacchierati della nuova generazione del. Il danese, attuale n.6 del mondo, ha messo in mostra le sue qualità nel circuito a più ripresa. La sua vittoria l’anno scorso a Parigi-Bercy è stata straordinaria, visti gli avversari sconfitti e l’affermazione nell’atto conclusivo contro Novak Djokovic. In questo 2023,ha raggiunto due Finali nei 1000 di Montecarlo e Roma e si è fermato ai quarti di finale del Roland Garros, sconfitto dal norvegese Casper Ruud, senza contare il successo nel torneo di Monaco di Baviera (Germania). L’del giovane classe 2003, però, è fare ancora meglio e diventare l’avversario più qualificato per contrastare nel prossimo futuro Carlos, al di là di Djokovic ...

Wimbledon 2023, Holger Rune: "Io e Alcaraz siamo diversi, ma abbiamo lo stesso obiettivo" OA Sport

Non è stato un giorno fortunato per il tennis italiano quello di ieri: Lorenzo Musetti e Jannik Sinner sono usciti di scena nei quarti di finale nei tornei del Queen's e di Halle, rispettivamente sull ...