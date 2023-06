Tennis Ceriano a Verona per giocarsi l’approdo in serie B1

...i brianzoli del. Gara di andata, domenica 25 giugno alle 10 in provincia di Monza - Brianza e ritorno il 2 Luglio in Via Colonnello Galliano. Sono inoltre in corso alcuni tornei di......i brianzoli del. Gara di andata, domenica 25 giugno alle 10 in provincia di Monza - Brianza e ritorno il 2 Luglio in Via Colonnello Galliano. Sono inoltre in corso alcuni tornei di...

Tennis Ceriano: domenica la sfida decisiva per la B1 Prima Saronno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday Si deciderà tutto domenica 2 luglio ...Ceriano Laghetto - Si deciderà tutto domenica 2 luglio e si ripartirà da zero o quasi. C'è grande equilibrio nel doppio confronto tra il Ct ...