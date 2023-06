Temptation Island | Filippo Bisciglia svela | «A volte non posso parlare»

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Da qualche giorno è tornato in onda il reality show più caldo di sempre, ovvero,. Alla sua guida, come di consueto ormai, c'è. Il conduttore ha rilasciato un'intervista sul magazine Chi, in edicola a partire da oggi mercoledì 28 giugno 2023, in cui ha parlato del programma ed ha fatto delle confessioni in merito a quello che è il suo ruolo e a ciò che accade dietro le quinte. Nello specifico, infatti,ha alluso al fatto che ci sono delle circostanze in cui non puòe non può dire determinate cose. In seguito, poi, ha sviscerato un po' le dinamiche di alcune coppie, mettendo in luce quelli che, secondo lui, sono i problemi che ci sono alla base. Ad un certo punto, poi, ha fatto anche una confessione sulla sua compagna Pamela ...