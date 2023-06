Temptation Island 2023 | Filippo Bisciglia fa rivelazioni sulle coppie e sulla sua vita privata

(Di mercoledì 28 giugno 2023)in questo momento è al centro dell’attenzione in quanto conduttore di, che ha appena preso il via su Canale 5. Recentemente ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato delleche sono entrate nel resort e che mettono alla prova la loro storia d’amore, ma anche della sua personale con Pamela Camassa, sua compagna dida 15 anni. In merito ha questo ha fatto delle riflessioni e dellein merito alla partecipazione della compagna all’Isola dei famosi: il suo pareree il ...

A far discutere molto i telespettatori della nuova edizione diè Isabella Recalcati , la fidanzata di Manu Marascio. A detta di una ragazza la protagonista del reality show estivo avrebbe un vero e proprio obiettivo da raggiungere grazie a ...Cresce l'attesa per la seconda puntata della nuova edizione di, che andrà in onda il prossimo lunedì 3 luglio 2023 su Canale 5 . Stando alle anticipazioni ufficiali non mancheranno i colpi di scena : i telespettatori assisteranno infatti a ben ...Tommaso Lella: chi è il tentatore diInstagram, palestra e bio dell'ex calciatore Tommaso Lella: chi è il tentatore diLa vita privata Tommaso Lella è uno dei tentatori di2023 . Ha ...

L’ex calciatore pordenonese Lella inserito fra i “tentatori” di Temptation Island Il Messaggero Veneto

Nato sotto il segno del cancro, che lo rende sensibile, empatico, creativo e fortemente intuitivo, Filippo Bisciglia è uno dei volti più amati della televisione italiana che negli… Leggi ...Una protagonista del reality show ha un obiettivo da raggiungere: "Ecco per cosa si candiderà" A far discutere molto i telespettatori della nuova edizione ...