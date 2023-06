Temptation Island 2023 | Federico shock sulla sua fidanzata | “Se le dico di pitturare il prato con la lingua | lei lo fa”

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 28 giugno 2023) La prima puntata diha rivelato una coppia in grave crisi, quella formata da Ale e, in quanto la loro storia è stata messa sotto esame nella speranza di riuscire a rafforzare il loro legame. Ma le rivelazioni fin da subito sono decisamente scioccanti. In particolare, nel villaggio dei fidanzati, ha confessato di non provare gli stessi sentimenti di Ale. Quest’ultima, profondamente delusa, ha cercato conforto tra i tentatori, nel disperato tentativo di suscitare gelosia del suo fidanzato. La situazione sembra essere sull’orlo del baratro, come andrà a finire?, non c’è amore reciproco tra Ale esi è aperto alle single nel villaggio dei ...