Temptation Island 2023 | appartamento da un milione di euro | che lavoro fa Isabella Recalnati?

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 28 giugno 2023) La coppia diformata daRecalcati e Manuel Marascio ha destato parecchie curiosità, ma la loro storia ha colpito il pubblico per le scioccanti rivelazioni del fidanzato Manu, che si sente sminuito in ambito professionale dalla sua stessa ragazza. Il giovane tranviere ha espresso più volte il suo disagio durante la prima puntata del reality, sentendosi inadeguato alle aspettative disia dal punto di vista lavorativo che economico., Manu in lacrime per: le tristi rivelazioni Manuel ha rivelato chesembra non considerare il suocome tranviere meritevole di rispetto e che i suoi standard per andare a convivere sono un ...