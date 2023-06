Temptation Island 10 | lo sfogo di Roberta Di Padua dopo il complimento a Manuel Maura | “Si è scatenato l’inferno ma…”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 28 giugno 2023)Diin questi giorni è stata al centro delle polemiche social in seguito ad un suo particolare commento. Due giorni fa, infatti, è andata in onda la primissima puntata di10 e tra i numerosi telespettatori, immancabile è stata anche proprioDi. La dama di Uomini e Donne non solo ha voluto far sapere a tutti di essere una grande appassionata del programma che mette in gioco i sentimenti di alcune coppie, ma si è anche lasciata andare ad un commento in particolare. Una delle coppie protagoniste di questa edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia è quella formata dae Francesca Sorrentino. Ed è proprio al ragazzo che la dama del Trono Over ha voluto indirizzare un bel ...