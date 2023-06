Intelligence for Customer Experience) First, condotto nella sede di Taranto diin sinergia con università, spin off e start - up innovative, che ha avuto durata triennale, dal ...Forsta is recognized as a Leader in the 2021 Gartner ® Magic Quadrant forof the Customer. ... Contacts PG Forsta Meghan Witthaus mwitthaus@pressganey.com Articoli correlatiHelps ...

Teleperformance e VOICE First - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

alla base del progetto di Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale denominato VO.I.C.E. (Voice Intelligence for Customer Experience) First, condotto nella sede di Taranto di Teleperformance in ...TARANTO - A Taranto è stata sperimentata l’assistenza clienti ‘aumentata’ che impiega intelligenza artificiale e analisi delle conversazioni. Il lavoro è stato condotto dal reparto di ricerca e svilup ...