Telecamera nascosta nel bagno delle donne in ufficio | funzionario delle poste nei guai

Le accuse Stando a quanto si legge nel capo di imputazione, tra il gennaio del 2019 e marzo dello scorso anno, il funzionario avrebbe utilizzato quella piccolaper procurarsi immagini ...... con l'accusa di aver spiato le colleghe che andavano in bagno con una videocamera, per ... a fine marzo 2022, si era accorta della presenza di unanella toilette. La donna aveva ...Spiava con unale colleghe che andavano in bagno: con questa accusa il direttore di un ufficio postale della periferia di Taranto è stato arrestato e posto ai domiciliari dalla guardia di finanza ...

Spiava le colleghe in bagno con una telecamera nascosta, arrestato il direttore di un ufficio postale a Taran… La Repubblica

A Taranto la Guardia di Finanza ha arrestato il direttore di un ufficio di Poste Italiane. L'uomo avrebbe spiato le colleghe che andavano in bagno con una videocamera nascosta, per poi scaricare le im ...TARANTO - Un funzionario delle Poste di Taranto è finito agli arresti domiciliari con l'accusa di aver filmato di nascosto le colleghe dopo aver piazzato ...