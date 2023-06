Tassi Bce | la Lagarde gioca sulla nostra pelle

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Vi aspetto a Bari per la festa della Ripartenza: prenota il tuo posto al teatro Petruzzelli! 00:00 Le nomine draghiane della meloni: Figliuolo e Panetta. Panetta e il nodo della sua sostituzione in Bce: era una delle colombe. 06:38 Travaglio scatenato sul generale Figliuolo. 07:00 Italia Oggi con Magnaschi sottolinea che ci sono voluti 50 giorni per nominare un commissario per l’Emilia Romagna. 08:00 Grande Sallusti col suo fondo su Libero dedicato alla follia dei passaporti. 10:00 Codice della strada a tolleranza zero, ma sulle multe seriali spiragli. 11:12 E ladice che alzerà ancora i. tajani dice no. 13:50 Stessa foto, molto bella, di Corsera e StampaWagner: nulla di comparabilefiguraccia di ieri di Repubblica e la sua roulette russa copiata dall’apertura del Tempo del giorno ...