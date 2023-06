(Di mercoledì 28 giugno 2023) Undi un ufficiodella perieria diha installato una telecamera inper spiare le: è statoe posto ai domiciliari dalla guardia di finanza in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Francesco Maccagnano su richiesta del sostituto procuratore Mariano Buccoliero. I fatti risalgono al marzo del 2022, quando sono state avviate le indagini che hanno permesso alle fiamme gialle di accertare come ilavesse piazzato una telecamera nascosta all’interno della toilette utilizzata dalle dipendenti, registrato le immagini che riprendevano lee poi scaricato i video su un computer ...

Taranto, spiava le colleghe in bagno: arrestato direttore dell'ufficio postale RaiNews

