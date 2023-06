Taranto | direttore delle Poste Italiane spia le colleghe in bagno con una telecamera | arrestato dopo aver trovato 120mila scatti e video

... una 'Bussola per il futuro' Attualità [ 28/06/2023 ] Telecamere nei bagni, ai domiciliariufficio postale Cronaca [ 28/06/2023 ] Controlli a tappeto su depuratori ae provincia ...postale diarrestato per aver spiato le dipendenti in bagno: 'Ho solo rimesso a posto la telecamera' Nei guai undelle Poste di, che avrebbe utilizzato una ...... una 'Bussola per il futuro' Attualità [ 28/06/2023 ] Telecamere nei bagni, ai domiciliariufficio postale Cronaca [ 28/06/2023 ] Controlli a tappeto su depuratori ae provincia ...

Taranto, 120mila foto delle colleghe in bagno: arrestato direttore dell'ufficio postale RaiNews

Spiava con una telecamera nascosta le colleghe dell’ufficio postale che andavano in bagno. La Guardia di Finanza ha arrestato a Taranto il direttore di una ...Il governatore della Regione Puglia è alla «Taranto Euro-Med resilient city», la tre giorni pugliese a Bruxelles per parlare e presentare il futuro di Taranto ...