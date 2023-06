Taranto | accusa | videocamera nel bagno femminile | direttore di ufficio postale ai domiciliari Nelle scorse ore la misura cautelare

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Notizia diffusa dal tgnorba. Secondo la contestazione l’uomo è responsabile dell’installazione della microcamera. Una violazione dell’intimità delle donne al lavoro in quell’. Per questo è finito agli arrestiildi undioperata dalla Guardia di finanza. L'articoloneldiai ore la proviene da Noi Notizie..

... scatta la denuncia Cronaca [ 26/06/2023 ]: 'Io', la storia di tutti noi Eventi [ 26/06/... Per il titolare che ha dato il via ai lavori è scattata la denuncia con l'di deturpamento ...Con l'riguardante questa attività illegale i carabinieri hanno eseguito cinque misure cautelari, tre delle quali riguardanti detenuti nel carcere dimentre per un uomo ed una donna ...... per la Cassazione: non fu un'associazione mafiosa Cronaca [ 22/06/2023 ], varata la nuova ...Inoltre è stata esclusa senza rinvio l'aggravante dell'agevolazione mafiosa relativamente all'...

Taranto, accusa: videocamera nel bagno femminile, direttore di ... Noi Notizie

Secondo la contestazione l’uomo è responsabile dell’installazione della microcamera. Una violazione dell’intimità delle donne al lavoro in quell’ufficio. Per questo è finito agli arresti domiciliari i ...Durante i fine settimana, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto continua incessantemente la sua attività di prevenzione e repressione sul territorio. Lo dimostra l’ultima operazione condot ...