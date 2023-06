Tabellone Europei Under 21 | dai quarti alla finale | incroci e accoppiamenti Calendario | programmi | orari | tv e streaming

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Non c’è l’Italia tra le migliori otto agli21 di scena in Georgia e Romania. Gli azzurrini di Paolo Nicolato hanno visto il loro torneo chiudersi anzitempo ai gironi, con l’improvvida sconfitta contro la Norvegia nella terza partita del girone D, dando così il lasciapassare a Francia e Svizzera e continuando così con l’astinenza dalle Olimpiadi: quella del 2016 sarà la quarta senza una selezione tricolore. Delineato così ildeididella competizione continentale. Nella parte alta spicca la sfida tra Georgia ed Israele, con una delle due cenerentole che andrà in semie potrebbe dunque giocarsi concretamente l’opportunità di andare alle Olimpiadi. Per loro una tra Inghilterra, vincitrice del girone C, e Portogallo, seconda nel gruppo A. Nella ...

Va in archivio la prima giornata dedicata ai tornei a squadre del tennistavolo ai Giochi Europei 2023 in corso a Cracovia, in Polonia: sia il tabellone maschile che quello femminile sono a 12 squadre ...