Tabacco | Pmi-Kpmg | aumentano le sigarette illecite nell’Ue | Italia si conferma best practice

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Secondo lo studio, la Francia rimane il maggiore mercato per consumo di prodotti contraffatti (61,5%) Philip Morris International (Pmi) lancia un allarme sui crescenti tassi di consumo illecito dinell’Unione Europea (Ue) che stanno privando i governi di miliardi di entrate fiscali e mettendo a repentaglio le politiche di controllo del. L’azienda invita a rivalutare le scelte politiche che possono contribuire alla crescita del mercato illecito e a prendere in considerazione approcci innovativi che possano contribuire ad allontanare milioni di persone dal fumo. Il rapporto annuale2022 sul consumo illecito diin Ue, Regno Unito, Norvegia, Svizzera, Moldavia e Ucraina, commissionato da Pmi, rivela che solosono stati consumati 35,8 miliardi di ...

Crescono i tassi di consumo: l'allarme di Philip Morris International. In Francia quasi la metà dell'illecito, l'Italia invece si conferma "best practice" ...