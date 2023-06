Switch 2 | Nintendo prepara i giocatori con il trasferimento account

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Lo sviluppo della tanto attesa2 continua ad essere oggetto di speculazioni e segreti all’interno della sede centrale dell’azienda a Kyoto. La Grande N sembra non essere ancora pronta a svelare i dettagli sulla prossima console, lasciando i fan in attesa con il fiato sospeso.2 userà lo stessoNonostante questa attesa, l’attualeha ancora molto da offrire, con una serie di giochi in arrivo, tra cui l’attesissimo Pikmin 4, il già annunciato Super Mario Bros Wonder e il misterioso Metroid Prime 4. Nonostante il calendario sia pieno di uscite estive e autunnali, si avverte un senso di evoluzione nell’aria del Sol Levante. Durante un recente incontro con gli investitori, il presidente Shuntaro Furukawa ha ...

Con una nuova consolein arrivo, il gigante giapponese sta cercando di prevenire l'aumento dei prezzi da parte dei rivenditori. La strategia principale Garantire un adeguato approvvigionamento di console ...... l'ultimo capitolo della divertente serie di strategia in tempo reale di" in uscita il 21 ... Questo nuovo capitolo perpresenta degli aggiornamenti notevoli . Pikmin 4 introduce per la ...Dino Ranch Ride to the Rescue sarà disponibile dal 12 ottobre 2023 suin edizione fisica e digitale. Maggiori informazioni su Dino Ranch " Ride to the Rescue Le uova di Dino - mite ...

Jim Ryan di Sony si è detto convinto che Nintendo Switch non sia in diretta competizione con PlayStation e Xbox.In linea con le tesi dell'FTC statunitense, anche per Jim Ryan, Switch non rappresenta un rivale diretto di PlayStation e Xbox nel mercato console.