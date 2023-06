Sweetheart su Rai 4 | trama e cast del film del ciclo estivo Summer Thrills

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Stasera su Rai 4 in prima serata va in ondadel thriller del 28 giugno Torna ilcon nuoviall'insegna dell'adrenalina, stasera Rai 4 manda in ondadel 2019 diretto da D.J. Dillar. La scenografia è stata scritta dallo stesso regista insieme ad Alex Hyner e Alex Theurer., curiosità e trailer del lungometraggio.Jenn è approdata su una piccola isola tropicale e non ci mette molto a rendersi conto di non essere completamente sola. Deve trascorrere le sue giornate non solo sopravvivendo agli elementi, ma anche difendendosi dagli ...