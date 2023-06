Svezia | la polizia ha autorizzato la manifestazione e non il “rogo del Corano” fuori da una moschea a Stoccolma

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Nel giorno d’inizio dell’Eid al-Adha, la “festa del sacrificio”, una delle più importanti celebrazioni per i fedeli musulmani, lasvedese ha reso noto di averladi protesta all’esterno delladi, nel pomeriggio di oggi, 28 giugno. Secondo quanto richiesto dall’organizzatore della protesta, Salwan Momika, verrà strappato e dato alle fiamme ilperché, a suo avviso, «rappresenta un pericolo per le leggi democratiche e i valori svedesi e umani» ed è «un libro più pericoloso delle armi nucleari, capace di distruggere i Paesi e le loro società, come avviene nei Paesi islamici». Il via libera alla protesta dopo la sentenza della Corte d’Appello svedese, che aveva respinto il divieto delladi organizzare ...

