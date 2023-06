Svezia | il via libera al rogo del Corano fa imbufalire l’Islam | e la Turchia torna a minacciare di bloccare l’ingresso di Stoccolma nella Nato

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Un gesto incendiario – letteralmente –a far crescere a livelli d’allerta i rapporti tra, e potenzialmente tra il Paese scandinavo e l’intero Islam. Oggi un giovane di origine irachena, autorizzato dalle autorità svedesi, ha infatti preso a calci e poi bruciato una copia del, proprio nel giorno d’inizio dell’Eid al-Adha, la “festa del sacrificio” – una delle più importanti celebrazioni per i fedeli musulmani. Con il passare delle ore, il caso sta assumendo rilievi geopolitici gravi, che minacciano anchea rischio della. Gli unici viache mancano ancora sono, infatti, quelli die Ungheria. Il gesto dimostrativo che ha ...

Ankara ha posto un veto alla richiesta della- che richiede illibera unanime dei membri dell'Alleanza - , rimproverandole una certa clemenza nei confronti dei militanti curdi che ospita ...

A pochi giorni dal vertice di Vilnius, dell'11 e 12 luglio, dove la Svezia auspica progressi per il suo ingresso nella Nato, malgrado l'opposizione turca, e durante la celebrazione dell'Eid al-Adha, l ...La decisione della polizia è arrivata dopo la sentenza della Corte d'Appello – Per Salwan Momika il testo sacro «rappresenta un pericolo per le leggi democratiche e i valori svedesi e umani» – Frizion ...