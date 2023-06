Sventata truffa a Serrara Fontana | denunciato un 21enne

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Carabinieri di Ischia sventano una: Anziana ingannata da falso poliziotto salvata in tempo Ancora untore sbarca sull’isola verde, ancora un’anziana ingannata.Anche questa volta, però, i carabinieri ischitani arrivano prima che scatti la trappola. Il copione è quello tradizionale, con una piccola variazione sul tema. Solita telefonata ma in questo caso il finto nipote è finito nei guai con la polizia postale. Servono 5mila euro e gioielli per sanare un piccolo contenzioso nato dopo l’acquisto di merce sul web. Avrebbe ritirato la somma un agente in borghese direttamente a domicilio. La storia, così come raccontata, non ha senso ma il tono è convincente. Abile affabulatore, l’uomo dall’altra parte della cornetta convince l’81enne che versare quel denaro è la cosa giusta da fare ...

