(Di mercoledì 28 giugno 2023) Secondo fonti citate dal New York Times, ilche ha riorganizzato l’Armata in Ucraina era a conoscenza deldella Wagner e avrebbe agevolato la sua marcia (nonostante il video in cui attacca

è stato sostituito come comandante in capo a gennaio, ma ha mantenuto l'influenza nella gestione delle operazioni di guerra e rimane popolare tra le truppe. Ma da Washington si spiega che ...è stato sostituito come comandante in capo a gennaio, ma ha mantenuto l'influenza nella gestione delle operazioni di guerra e rimane popolare tra le truppe. Ma da Washington si spiega che ...Gli esponenti dell'intelligence hanno spiegato che l'attenzione si concentrerebbe sul generale Sergei, già comandante delle forze russe in Ucraina, per capire se l'alto ufficiale possa ...

«Surovikin sapeva del piano di Prigozhin»: i sospetti sul generale (che ora rischia molto) Corriere della Sera

La nomina di Panetta a Banca d’Italia, i sospetti tra le alte gerarchie militari russe sulla marcia della Wagner, gli scontri in Francia dopo l’uccisione di ...Secondo i funzionari statunitensi, informati dall’intelligence americana, un alto generale russo era a conoscenza del piano di Yevgeny ...