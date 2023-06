Superman | Legacy | i nuovi protagonisti sono David Corenswet e Rachel Brosnahan

Annunciati gli interpreti di Clark Kent e Lois Lane nel prossimo film DC di James Gunn,, in arrivo nel ...I due raccolgono il testimone di Henry Cavill e Amy Adams e saranno i protagonisti del film, scritto e diretto da James Gunn . La decisione è stata presa dopo alcuni test compiuti ...Il film, scritto e diretto da James Gunn come parte del nuovo universo DC da lui ideato insieme a Peter Safran, ha finalmente trovato i suoi protagonisti! David Corenswet , noto per il suo ...

Superman: Legacy, è ufficiale: David Corenswet è stato scelto per interpretare Superman! Al cinema dall’11 luglio 2025. Dopo una lunga ricerca, pochi minuti fa è… Leggi ...Annunciati gli interpreti di Clark Kent e Lois Lane nel prossimo film DC di James Gunn, Superman: Legacy, in arrivo nel 2025!