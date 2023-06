Superman | Legacy | chi è David Corenswet | l' attore scelto da James Gunn come nuovo Clark Kent

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 28 giugno 2023)è stato ufficialmenteper il ruolo diin, scopriamo insieme qualche dettaglio in più sulla carriera dell'29enne. Dopo giorni di suspence,ha rotto gli indugi annunciando la sua scelta per il, scelta caduta su. Sarà l'29enne, il cui nome è ancora relativamente poco noto, a caricarsi sulle spalle il ruolo di protagonista di, film che rappresenterà una svolta per il DC Universe.rappresenterà l'inizio ufficiale ...