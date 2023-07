Superman | David Corenswet e Rachel Brosnahan sono i prossimi Clark Kent e Lois Lane

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Dopo le audizioni dello scorso 17 giugno e mesi di indiscrezioni, Dc Studios ha annunciato i volti degli attori che interpreterannonel prossimo: Legacy, disponibile nelle sale americane a partire dall’11 luglio 2025.sarà l’attore che indosserà i panni del celebre uomo d’acciaio, mentresi cimenterà nel ruolo della giornalista del Daily Pt, il primo vero amore del noto supereroe. Il regista, James Gunn, in un post pubblicato su Twitter ha condiviso la notizia relativa ai nuovi membri del cast, postando una fotografia delle due star, già note per aver interpretato ruoli di spicco nella serie House of Cards: “Non si tratta soltanto di splendidi attori, ...

... Batman si sovrappone a iconografie cristologiche e non solo,, Spider - Man, Joker ... AmoFoster Wallace e indosso sempre gli occhiali da sole. Tag: fumetti , mostre , supereroi , tour de ...: Legacy Con l'annuncio dei giorni scorsi della scelta diCorenswet come nuovocinematografico, assieme a quella di Rachel Brosnahan come Lois Lane, si è conclusa la prima fase del casting di: Legacy . Una fase che si è svolta in ...Attualmente impegnato con lo sviluppo di: Legacy - di cui sarà regista e sceneggiatore - ...in auge l'improbabile squadra di antieroi dopo il disastroso fallimento del cinecomic diAyer, ...

Superman: Legacy, David Corenswet e Rachel Brosnahan saranno i nuovi protagonisti WIRED Italia

Non si placano i rumor sui prossimi progetti DC, da Superman: Legacy a un possibile nuovo film sui Wonder Twins: vediamo cosa dice il web sul futuro dell'universo di James Gunn.Puntata interamente incentrata sul casting del nuovo film di Superman e le prossime mosse della dirigenza DC Studios.