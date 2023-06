Superman | David Corenswet e Rachel Brosnahan sono i prossimi Clark Kent e Lois Lane

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Dopo le audizioni dello scorso 17 giugno e mesi di indiscrezioni, Dc Studios ha annunciato i volti degli attori che interpreterannonel prossimo: Legacy, disponibile nelle sale americane a partire dall’11 luglio 2025.sarà l’attore che indosserà i panni del celebre uomo d’acciaio, mentresi cimenterà nel ruolo della giornalista del Daily Pt, il primo vero amore del noto supereroe. Il regista, James Gunn, in un post pubblicato su Twitter ha condiviso la notizia relativa ai nuovi membri del cast, postando una fotografia delle due star, già note per aver interpretato ruoli di spicco nella serie House of Cards: “Non si tratta soltanto di splendidi attori, ...

...: Legacy . Gli attori che vestiranno i panni di questi due personaggi sonoCorenswet e Rachel Brosnahan, i quali hanno dovuto competere per ottenere l'incarico tra altri candidati, tra ...Quanto manca all' annuncio del nuovo Batman ora che sono stati resi noti i nuovie Lois Lane Ancora un bel po', stando alle ultime indicazioni di James Gunn , architetto ...Corenswet e ...L'attore classe '93Corenswet ( The Politician, Hollywood ), interpreterà Clark Kent/, sostituendo Henry Cavill su richiesta dello stesso James Gunn e di Peter Safran, mentre la ...

David Corenswet e Rachel Brosnahan saranno Superman e Lois Lane nel film in uscita nel 2025 La Gazzetta dello Sport

Superman: Legacy, è ufficiale: David Corenswet è stato scelto per interpretare Superman! Al cinema dall’11 luglio 2025. Dopo una lunga ricerca, pochi minuti fa è… Leggi ...Dopo mesi di speculazioni in cui nel toto-nomi mancava poco finisse anche Nicolas Cage – dovremo purtroppo accontentarci di quella leggendaria foto di lui con addosso il costume realizzato per il mai ...