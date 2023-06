SuperEnalotto | centrato il 5 | maxi vincita in Italia | ecco dove

(Di mercoledì 28 giugno 2023) SOCIAL. Nell’ultima estrazione delnon è stato vinto né il “6” né il “5+1”, ma una persona è riuscita a centrare un “5” che vale la cifra di 200.000 euro. La fortunataè stata realizzata attraverso una schedina Quick Pick. Oltre a questo premio, sono state registrate anche tre vincite da “4 stelle”, ciascuna del valore di 55.881 euro. Vediamo insieme i dettagli dell’estrazione che si è svolta martedì 27 giugno 2023. Leggi anche: Vince 400mila euro alla lotteria, ma non può riscuoterli:perché Leggi anche: Nonna vince 5 milioni alla lotteria, la prima cosa che ha fatto dopo lascia a bocca aperta Una schedina Quick Pick porta fortuna a Fiumicino Sottotitolo La vittoria da 200.000 euro alè stata festeggiata a Fiumicino, presso il Bar Breccia situato in via del Centro ...

A Fiumicino si festeggia la vincita di 200.000 euro al SuperEnalotto, un '5' da 198.196,21, presso il Bar Breccia in via del Centro Breccia, 2, nella zona compresa tra via della Muratella e via del Fontaline di Mezzaluna a Maccarese. I numeri dell'estrazione vincente del SuperEnalotto di oggi, 27 giugno 2023. La combinazione: 31, 46, 57, 70, 71, 80. Numero jolly: 75; Superstar: 8. Nessun '6'. Il jackpot del SuperEnalotto dell'estrazione di oggi ammonta esattamente a 18 milioni. L'ultima sestina vincente, con una cifra di 42 milioni di euro

Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione del SuperEnalotto di martedì 27 giugno, con il Jackpot che arriva a 18.8 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di giovedì 29 giugno 2023.