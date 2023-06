Supercoppa Europea | la svolta | aboliti i tempi supplementari

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Grandi novità in vista della, in programma mercoledì 16 agosto ad Atene. Manchester City e Siviglia, che hanno sconfitto Inter e Roma nelle rispettive finali di Champions ed Europa ...

Grandi novità in vista della, in programma mercoledì 16 agosto ad Atene. Manchester City e Siviglia, che hanno sconfitto Inter e Roma nelle rispettive finali di Champions ed Europa League, si affronteranno in ...(Photo by JOE KLAMAR / AFP) Lapuò essere considerata la prima partita ufficiale in Europa, giocata sotto il caldo di agosto. Sarà così anche quest'anno ma ci sarà una novità. Il ...Alla Sueddeutsche: "Ho uno stilista personale che mi informa sulle tendenze e sul mondo della moda, è divertente conoscere un lato diverso di me". Helsinki (Finlandia) 10/08/2022 -/ Real Madrid - Eintracht Francoforte / foto Imago/Image Sport nella foto: esultanza gol David Alaba ONLY ITALY La Sueddeutsche intervista il difensore del Real Madrid David Alaba. ...

Supercoppa Europea, addio tempi supplementari: le nuove regole

