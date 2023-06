Super Oroscopo Paolo Fox Luglio 2023 | Ariete | Toro | Gemelli e Cancro

Paolo Fox Leone Oggi la Luna è dissonante e porterà un po' di tensione. Sei molto nervoso, quindi non impelagarti in situazioni difficili. Sul lavoro, potrebbe esserci qualche ritardo dovuto ...E se l'effetto visivo di una luna pienabrillante non fosse abbastanza, questa volta sarà ...ciò che rende questa Luna del Cervo ancora più affascinante è il suo potenziale impatto sull'Paolo Fox Leone Nel corso delle prossime ore sarete romantici e ottimisti. Sarete in grado anche di sfoggiare un discreto senso dell'umorismo: il buonumore di certo non vi manca. Perché non ...

Oroscopo Paolo Fox del giorno: le previsioni di mercoledì 28 giugno 2023 SuperGuidaTV

Con la "Luna del Cervo" in arrivo ci saranno alcuni effetti sull'Oroscopo di tutti noi. Alcuni segni saranno colpiti maggiormente. Scopri quali.Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 28 giugno.