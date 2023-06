Sulle nomine la Meloni sceglie la competenza e non la caccia alla poltrona

Leggi su panorama

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Anche a giudicare dai risultati delle elezioni in Molise, la strategia della sinistra di dipingere il premier come assetato di potere e di poltrone, non sembra stia funzionando granché. L’ultima tornata diparla da sola. I giornali scrivono che, dopo il consiglio dei ministri che le ha ratificate, qualcuno avrebbe sussurrato nei palazzi: “Sembra quasi che Mario Draghi non se ne sia mai andato”. Una politica sobria che punta su personalità di riconosciuta stima, piuttosto che su personaggi “di area”, divisivi o rumorosi. Chi entra e chi esce? C’è Vittorio Rizzi, nuovo vicecapo vicario della Polizia, e c'è Carlo Dall'Oppio che guiderà il corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Ma i pesci grossi, quelli che determinano lo stile della sceltaana – più burocratica che di partito – sono due. Il primo è il generalissimo Francesco Paolo Figliuolo, ...