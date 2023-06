(Di mercoledì 28 giugno 2023) Il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (Usda) ha approvato la commercializzazione di prodotti alimentari a base dicoltivata, ovvero derivante da cellule di origine animale fatte crescere in. Il via libera è arrivato mercoledì scorso e riguarda Upside Foods e Good Meat, due aziende che producono quello che viene definito «pollo coltivato». Finora la vendita dicoltivata inera consentita solamente a Singapore, il primo Paese ad approvarne la messa in commercio al grande pubblico nel dicembre del 2020. Qui ha base Huber’s Butchery and Bistro, l’unico ristorante ala effettuare questo tipo di servizio vendendo proprio i prodotti della californiana Good Meat. Il fondatore e Ceo di Good Meat Josh Tetrick ha dichiarato alla Cnn che l’annuncio da parte ...

Sulla carne prodotta in laboratorio il mondo avanza, mentre l’Italia procede con l’autosabotaggio Linkiesta.it

Lo stabilimento, che secondo JBS sarà la più grande fabbrica di carne coltivata in laboratorio al mondo, ...