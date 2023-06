Su le minime e sei mesi di arretrati | pensioni | il super-assegno del primo luglio

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Capiamo che la voglia di dare una sberla al governo e tanta. E forse anche quella di sfruttare lo sfacelo delle opposizioni per tentare una cavalcata politica. Ma prima o poi Maurizio Landini dovrà farsene una ragione: un sindacato non può scioperare contro gli aumenti di stipendi e, soprattutto se vanno a gonfiare le tasche della fascia più debole della popolazione. Per carità, saranno somme insufficienti, inadeguate a fronteggiare i colpi dell'inflazione e fors'anche troppo esigue per consentire a chi sta veramente in difficoltà di tirare un sospiro di sollievo. Ma mentre il leader della Cgil continua a minacciare fuoco e fiamme accusando il governo di non avere ancora fatto nulla, le buste paga al di sotto dei 35mila euro sono lievitate, grazie al taglio del cuneo fiscale, di importi che arrivano fino a 100 euro al mese. Ed ora tocca alle ...