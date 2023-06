(Di mercoledì 28 giugno 2023) Via libera del Consiglio dei ministri al disegno di leggesicurezza stradale con unaai neopatentati. Non potrannore supercar per i primi tre anni. Tassoemicoper ...

Via libera del Consiglio dei ministri al disegno di leggesicurezza stradale con unaai neopatentati. Non potranno guidare supercar per i primi tre anni. Tasso alcolemico zero per mettersi al volante se si e' stati gia' condannati per aver ...Salvini lancia laguida: tolleranza zero su droghe e alcol Il Cdm ha dato il via libera al ddlsicurezza stradale e la delega per la riforma del Codice della Strada , che impone ...E' stato approvato in Consiglio dei ministri il disegno di leggesicurezza stradale e la ... DA SOSPENSIONE PATENTE ASUI MONOPATTINI, COSA PREVEDE Il disegno di legge, rileva il ministero,...

Stretta sulla guida, tolleranza zero su droghe e alcol - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Dopo i corposi tagli al personale annunciati a gennaio, Google continua a ottimizzare i propri team alla ricerca di una maggiore efficienza nelle spese. E adesso è il turno di un numero non meglio pre ...Comunicazioni alla Camera per Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 29 e 30 giugno, durante il quale il premier italiano metterà sul tavolo i temi principali ... strategica di una ...