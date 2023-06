Stranger Things 5 | Dan Trachtenberg tra i registi dell' ultima stagione

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Dan, regista di Prey, firmerà uno degli episodi5 di, l'a serie prodotta dai fratelli Duffer. Alla regia di uno degli episodi di5, l'a serie creata dai fratelli Duffer, ci sarà anche Dan. Il filmmaker ha già lavorato per il piccolo schermo in occasione del pilot di The Boys e'episodio di Black Mirror intitolato Playtest. Il coinvolgimento del filmmaker Danè recentemente stato impegnato dietro la macchina da presa in occasione del film Prey, il progetto prequela saga di Predator che si è ...

