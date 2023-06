Strage di Erba | in un podcast spuntano delle telefonate inedite | cosa può cambiare

Olindo e Rosa , la saga infinita si arricchisce di un nuovo elemento. I protegonisti delladisono al centro del terzo episodio del podcast 'Il grande abbaglio', dei giornalisti Felice Manti e Edoardo Montolli, autori dell'omonimo libro inchiesta sui fatti del 2008, che sarà ...... dei giornalisti Felice Manti ed Edoardo Montolli, autori dell'omonimo libro inchiesta sulladidel 2008. E che, per contro, il movente dellaandava ricercato in una partita di ...Il movente degli omicidi andrebbe ricercato in una partita di droga scomparsa. A divulgare per la prima volta l'esistenza della telefonata è l'avvocato Bordeaux nel podcast 'Il grande abbaglio', dei ...

Strage di Erba, in un podcast telefonate inedite del 2008: "Il movente è una partita di droga" | E Rosa e Olindo TGCOM

Si aggiungono nuovi dettagli circa il controverso caso di cronaca nera da tutti conosciuto come Strage di Erba. Dopo tanti anni (ben 17) dal fatto che ha sconvolto l'Italia, prende piede l'ipotesi che ...Olindo e Rosa, la saga infinita si arricchisce di un nuovo elemento. I protegonisti della strage di Erba sono al centro del terzo episodio del podcast "Il grande abbaglio", dei giornalisti Felice ...