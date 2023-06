Stoltenberg | Nato pronta a difendersi contro Mosca o Minsk

, che stasera a cenato all'Aja con alcuni leader europei, incluso il premier olandese Mark Rutte, ha detto che laal prossimo vertice in programma a metà luglio a Vilnius accetterà di ...In vista del verticea Vilnius, domani prima dell'avvio dei lavori del Consiglio è previsto un incontro di lavoro con il segretario generale della". MIGRANTI - Alla riunione "...In vista del verticea Vilnius, domani prima dell'avvio dei lavori del Consiglio è previsto un incontro di lavoro con il segretario generale della". Lo spettro della ratifica ...

Stoltenberg: “Nessuna indicazione che la Russia si stia preparando a usare armi nucleari, ma la Nato è… Il Fatto Quotidiano

La Nato è pronta a difendersi da ogni minaccia proveniente da "Mosca o Minsk". Lo ha detto il segretario generale dell'Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg, dopo che la Bielorussia ha annunciato che a ...Jens Soltenberg, 64 anni, due volte primo ministro del Regno di Norvegia, segretario generale della Nato dal 2014, ha la poltrona bella e pronta alla Banca centrale di Oslo. Il suo incarico, originari ...