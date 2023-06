Stipendio Sportiello | ecco quanto guadagnerà di ingaggio al Milan

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Ilha ufficializzato stamattina l'arrivo di Marco: ha firmato per quattro anni, arriva a parametro zero dall'Atalanta

Fatta eccezione di Rafael Leao, che guadagna di più (fino a 6,5 milioni con i bonus), lo... Loftus - Cheek sarà dunque il primo vero acquisto del Diavolo, dopo l'ufficialità di, ...Oggi le visite mediche per. Poi stanno pensando all'attaccante da affiancare a Giroud ... ' Morata non è in scadenza, ma ha rinnovato fino al 2026 con unoribassato e l'aggiunta di ...sarà il secondo di Maignan e guadagnerà unoimportante. Va sottolineato come la sua professionalità nella parte finale dell'avventura nerazzurra sia comunque stata da applausi. ...

Lo scorso weekend si è concluso il campionato di Serie A. In attesa che le squadre riprendano a lavorare, con i rispettivi ritiri di preparazione in vista della prossima s ...Sportiello stipendio Milan – «AC Milan è lieto di annunciare il tesseramento del calciatore Marco Sportiello dall'1 luglio 2023. Il portiere italiano ha firmato un contratto con il Club rossonero fino ...