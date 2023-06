Sterilizzazione e castrazione del cane | tutto quello che devi sapere | fra verità e falsi miti

Leggi su dilei

(Di mercoledì 28 giugno 2023) È senza dubbio uno dei temi più discussi in fatto di cani:, farle o non farle? Sono diverse le teorie in circolazione: c’è chi ritiene che sia contro natura procedere, chi pensa che sia un atto d’amore verso gli animali. Senza dubbio, queste operazioni aiutano a combattere le piaghe del randagismo e dell’abbandono evitando cucciolate indesiderate. Basti pensare che in soli 6 anni uno un gatto possono dare origine ad una dinastia di oltre 70.000 cuccioli! Non è: lariduce la percentuale di incidenza dei tumori mammari (fino al 90%) e protegge contro carcinomi mammari e/o gravi infezioni dell’utero spesso potenzialmente fatali, come endometrite e piometra (malattia frequentissima nelle cagne di media/grande taglia dai 5 anni in su). Quando ...